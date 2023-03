The Outlast Trials går inn i Early Access i mai

HQ

The Outlast Trials har vært et interessant spill å følge. Gjennom årene har vi sett spillet få noen forskjellige forsinkelser, noe som til slutt presset det ut av det planlagte lanseringsvinduet i 2022 til fordel for 2023, og nå som vi er godt inne i det nye året, har utvikler Red Barrels kunngjort akkurat når vi kan se frem til å spille skrekkspillet.

Avslørt i en ny trailer, blir vi fortalt at The Outlast Trials kommer først som en Early Access tittel, og at den vil debutere 18. mai 2023. Siden det først er et Early Access-prosjekt, betyr dette at spillet vil debutere på PC (via Steam og Epic Games Store), med konsollversjoner som sannsynligvis kommer når spillet debuterer for fullt på en uanmeldt dato i fremtiden.

Når det gjelder hva The Outlast Trials skal handle om, sier spillets plottsynopsis: "Sett i høyden av den kalde krigens æra, tar spillerne på seg rollen som testpersoner bortført av den skyggefulle Murkoff Corporation. Fengslet i et hemmelig Murkoff-anlegg, vil spillerne bli kastet inn i en rekke fysiske og mentale prøvelser, plaget av ikoniske karakterer, og utfordret alene eller i lag for å overleve med fornuften intakt.

Vi får beskjed om å forvente ytterligere informasjon om tilgjengelig innhold og priser i løpet av de kommende ukene.