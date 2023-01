The Pathless kommer til Switch og Xbox neste måned

HQ

The Pathless ble opprinnelig utgitt på PC og PlayStation for litt over to år siden. Det har fått gjennomgående gode kritikker (ikke minst fra oss i Gamereactor) og byr på et unikt eventyr der den unge jegeren må bekjempe den mystiske ondskapen som har inntatt en øy hjelp av en bue, pil og en ørn.

Eventyret byr på stilig grafikk, massevis av utforskning og vanskelige gåter sammen med hektisk action, og det er absolutt et spill vi mener flere burde ha sjansen til å oppdage, noe de snart får.

Faktisk har utvikleren Giant Squid og Annapurna Interactive nå bekreftet at den er på vei til både Switch (som også vil få en fysisk utgivelse via iam8bit) og Xbox med lansering allerede den 2. februar.