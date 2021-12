The Penguin skal visst få egen The Batman-serie

HQ

Etter at Jonah Hill takket nei var det altså Colin Farrell som fikk jobben som The Penguin i Matt Reeves sin meget lovende The Batman, og det virker som om Warner Bros. er meget fornøyd med valget.

Vanligvis veldig troverdige og pålitelige Variety hevder nemlig at Colin Farrell har takket ja til å også lage en serie med The Penguin i hovedrollen. Historien skal handle om hvordan herr Cobblepot fikk såpass mye makt i Gotham sin underverden. Chuck- og Agents of SHIELD-forfatteren Lauren LeFranc skal stå for manuset, så jeg forventer en fin blanding av humor, drama og action.