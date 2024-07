The Penguin vil gjøre oss klare for Batman: Part II

HQ

The Penguin er satt til lansering senere i år, og får Colin Farrell tilbake i den tunge sminken som gjorde ham ugjenkjennelig i The Batman (2022). Vi var ikke helt sikre på når den ville passe inn i tidslinjen til Matt Reeves' univers, men det ser ut til at den passer rett inn i gapet mellom den første og den andre filmen.

Dette betyr at vi ikke får en prequel, og serien starter en uke etter slutten av The Batman. "Vi er broen mellom de to filmene", sier hovedforfatter Lauren LeFranc til Entertainment Weekly. "Vi går nesten direkte inn i den andre filmen Matt har planlagt."

Reeves' oppfølger er for øyeblikket planlagt til 2026, så det er bra at vi får litt ny mark å gå over i mellom nå og da. The Penguin beskrives som en "Scarface-historie" av LeFranc, som sier at vi vil få se Pingvinens vei til toppen av Gothams kriminelle verden.