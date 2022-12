The Perceiver frister med nydelig grafikk og blanding av Ghost of Tsushima og Elden Ring

Black Myth: Wu Kong og et par andre lovende spill har gjort det klart at mange kinesiske utviklere ønsker å bringe prosjektene sine til disse kanter fremover, og nå er det tid for å merke seg et annet spennende eventyr.

Utviklerne i 17ZHE Studio har nå offentliggjort en over 45 minutter lang gameplaypresentasjon av det som foreløpig kalles Project: The Perceiver etter at spillet ble avduket for PlayStation 4 og PlayStation 5 i november. Her får vi se enda mer av det heftige og tilsynelatende gripende kampsystemet, den aldeles nydelige verdenen og litt mer informasjon om hvordan de Elden Ring-lignende systemene fungerer i spillet.