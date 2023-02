The Peripheral kommer tilbake for en andre sesong

Amazon har fornyet The Peripheral for en andre sesong. Sci-fi-showet, som er en tilpasning av William Gibsons bok med samme navn, kommer tilbake til Prime Video for å plukke opp hendelsene som fant sted i løpet av den første sesongen som ble avsluttet i desember.

Kunngjøringen for denne andre sesongen avslører ikke mye annet, noe som betyr at vi må vente på å høre mer om plottet (eller du kan lese boken og få et forsprang), nye skuespillere, utgivelsesdato og så videre.

Uansett virker det som en selvfølge at Chloë Grace Moretz, Jack Reynor, JJ Field og en samling av rollebesetningsmedlemmene i sesong 1 vil være tilbake for å gjenta rollene sine.