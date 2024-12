The Phantom Game lar deg ta deg an Singh-brorskapet The Ghost Who Walks er tilbake.

HQ Den klassiske tegneseriefiguren er tilbake i rampelyset i The Phantom Game, et sideskrollende beat-'em-up-spill i samme stil som det kritikerroste Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Du får ta deg an pirater og andre skurker i rollen som enten helten eller hans mangeårige partner Diana. Ja, til og med den lojale ulven Devil og Phantoms hest Hero dukker opp. The Phantom Game er satt til å bli utgitt på konsoller og PC en gang neste år, og du kan sjekke ut den første traileren nedenfor. Er du en fan av The Phantom, og er dette noe du kunne tenke deg å spille? HQ