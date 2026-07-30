The Pogues prøver å gjenopplive JJ i den siste sesongen av Outer Banks

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Det er bare noen få uker igjen før « Outer Banks går mot slutten på Netflix. Etter fire sesonger med eventyr, der gjengen har reist rundt i Carolina-regionene i USA og til og med til Karibia, nærmer dagen seg da denne historien skal avsluttes. Den siste sesongen av sagaen er på vei og skal vises på strømmetjenesten allerede 20. august, og med dette i tankene har det nå blitt delt en offisiell trailer som gir et innblikk i hva den siste omgangen med episoder vil by på.

Kort sagt ser det ut til at denne siste sesongen dreier seg om at gjengen leter etter en måte å gjenopplive Rudy Pankows JJ på, som (spoileradvarsel) omkom i forrige sesong. Gruppen tror det finnes en magisk krone som har kraften til å vekke noen til live igjen, men det ser ut til å være en del uenighet i gjengen, ettersom de sliter med farene ved livet de lever og også den manglende respekten de stadig møter fra de rikere innbyggerne i området.

Den offisielle synopsisen legger til: «Etter å ha mistet en av sine egne, jakter The Pogues på hevn og forløsning mens de leter etter en stjålet gjenstand med kraften til å endre skjebnen deres.»

Som vanlig er den faste rollebesetningen tilbake for denne siste sesongen, ikke minst Madelyn Clines Sarah, Chase Stokes’ John B, Madison Baileys Kiara, Jonathan Daviss’ Pope og til og med Drew Starkey som Rafe. Med premieren like rundt hjørnet kan du sjekke ut traileren for sesong 5 av « Outer Banks nedenfor.