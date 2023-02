The Pokémon Company donerer 200 000 dollar for å hjelpe de som er rammet av jordskjelv i Tyrkia og Syria

HQ

The Pokémon Company kunngjorde for en stund tilbake at de ville trappe opp sin veldedige innsats ved å love 25 millioner dollar for å bidra til å forbedre livene til barn rundt om i verden i løpet av de neste fem årene. Nå, med mange mennesker som for tiden trenger hjelp etter de ødeleggende jordskjelvene i Tyrkia og Syria, har TPC kunngjort ytterligere donasjoner.

Som nevnt i en rask uttalelse, vil TPC donere $200 000 til Global Giving og Earthquake Relief Fund, alt i et forsøk på å hjelpe de som er rammet og fordrevet av de seneste naturkatastrofene.