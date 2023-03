The Pokémon Company International ansetter noen med NFT- og metaversekunnskap

HQ

The Pokémon Company International har lagt ut en stillingsannonse på LinkedIn for en høytstående lederrådgivende rolle som krever at søkeren er ekspert på alt som har med NFT, blockchain og metaversen å gjøre.

Rollen vil ha en rekke ansvarsområder, blant annet å gi råd til TPC-president Tsunekazu Ishihara om selskapets strategiske retning, samt identifisere og gjennomføre investeringer, prosjekter og partnerskap for å støtte TPCs vekst.

Men for å legge til dette, bemerkes det at søkeren må bringe "Dyp kunnskap og forståelse av Web 3, inkludert blockchain-teknologier og NFT, og / eller metaverse", samt et dypt "nettverk av investorer og gründere i teknologisektorene ovenfor (Web3 og metaverse)."

Med tanke på suksessen til Pokémon-kort og hvor innebygd i Pokémon som helhet handel er, virker det ikke ut av det blå å si at TPC kan se på NFT-er og blockchain som sitt neste store skritt. Uansett må vi bare vente og se om disse områdene (og metaverset) er noe selskapet vil utforske i fremtiden.

Takk, VGC.