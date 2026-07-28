The Pokémon Company skal ta i bruk ansiktsgjenkjenning i « Pokémon TCG-butikkene for å hindre svartbørshandlere

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Hvis du er kjent med Pokémon, vet du uten tvil også at det, i tillegg til å ha vært et kulturelt fenomen de siste 30 årene, også er den mest innbringende underholdningsserien i historien, og at en stor del av den nåværende inntekten kommer fra « Pokémon TCG-kort. Selv om de fleste av dem er verdt lite mer enn pappet de er trykt på, har noen innbrakt hundretusener av dollar i løpet av spillets historie, og det er nå mer en forretningssatsing for «brukere» enn et ekte kortspill.

Spekulasjon i Pokémon-samlekort har blitt et så stort problem at selv den japanske regjeringen leter etter måter å begrense spekulanternes oppkjøp av kort på, da disse dermed manipulerer markedsprisene etter eget forgodtbefinnende. The Pokémon Company har forsøkt å komme lovgivningen i forkjøpet og har allerede lansert et «anti-hamstringssystem». Ifølge rapporter fra Nintendosoup er et ansiktsgjenkjenningssystem koblet til identitetsdokumenter blitt tatt i bruk denne uken i fem offisielle « Pokémon TCG-butikker.

Kunder i grunnskolealder eller eldre må oppgi sitt tilgangsnummer i systemet når de henter en nummerert inngangsbillett til butikken, og personalet vil kontakte kunder som forsøker å gå inn i samme butikk flere ganger. Ifølge uttalelsen på den offisielle nettsiden Pokémon TCG blir dette tiltaket iverksatt for å «sikre et trygt handlemiljø for alle kunder, forebygge kriminalitet og sikre at de relevante reglene for adgang og kjøp overholdes».

Hva synes du om dette tiltaket? Er du enig i å begrense kjøpene i Pokémon-kortbutikker, eller bør de forbli ubegrenset slik de har vært hittil?