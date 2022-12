The Punchuin er ute nå og vi har en ny trailer

Shin'en Mutlimedia har laget spill i over 20 år, men det var først i 2019 de fikk sitt virkelige gjennombrudd med det sjarmerende eventyret The Touryst. Nå er de tilbake igjen og bare dager før jul har de nå gitt ut The Punchuin til Switch.

Det er et tilsynelatende merkelig puzzleplattformspill beskrevet som følger på Nintendo Store:

"You are on a quest to solve the mystery of the treasure of Punch Mountain. Punch your way down, collect money and diamonds, improve your punching skills and make some new friends along the way."

Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor. Med tanke på at Shin*en Multimedia lager ganske fine spill og det vinterlige temaet, kan dette kanskje være noe å sjekke ut i løpet av juleferien?