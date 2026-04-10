The Punisher: One Last Kill vist i svært voldelig trailer

Netflix' filmatisering av The Punisher ble raskt svært populær, og mange fans følte at karakteren endelig hadde fått den behandlingen han fortjente. Disney er tilsynelatende enige, ettersom de som kjent har bestemt seg for å la Jon Bernthal fortsette sin portrettering av Frank Castle, som vi har sett i Daredevil: Born Again og snart vil se i Spider-Man: Brand New Day.

Men ... det er mer i vente, for The Punisher får også sin egen TV-spesial med tittelen The Punisher: One Last Kill, som har premiere 12. mai på Disney+. Hvis du har sett Daredevil: Born Again vet du hvordan den slutter, og etter en ny trailer å dømme fortsetter One Last Kill kort tid etter TV-serien. Og det er tydelig at Disney ikke har forsøkt å tone ned karakteren; i stedet er det fortsatt den samme hardnakkede, hevnlystne Castle vi møter her.

Ta en titt på den nye traileren, så skjønner du hva vi mener.