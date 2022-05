The Quarry har lanseringsdato først 10. juni, men med godt over en måned igjen til lanseringen er utviklerne allerede ferdig med utviklingen. Det skriver de på Twitter....

Alt tyder på at The Quarry kommer til å bli Supermassive Games' mest ambisiøse eventyr hittil, og det ser også ut til å være en ganske direkte, åndelig oppfølger til...

The Quarry er Until Dawn-utvikleren Supermassive Games største prosjekt hittil, og de har både gjort store endringer under panseret og tilbyr mer innhold enn noen gang...

Det hender seg at IGN sikrer seg sterke eksklusiver, og noen ganger må vi dermed bare promotere en konkurrent. For eksempel har de sikret seg den første skikkelige...

Det nylig annonserte The Quarry er Super Massive Games mest påkostede prosjekt hittil, hvilket inkluderer ny teknologi for å gjøre karakterene og deres reaksjoner mer...

The Quarry virker som Until Dawn 2 i sin første trailer

den 17 mars 2022 klokken 18:19 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Da undertegnede skrev om at Supermassive Games ville avduke et nytt spill i dag valgte jeg å nevne at dette er det samme studioet som ga oss Until Dawn i stedet for The...