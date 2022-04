The Quarry har 186 forskjellige avslutninger

Alt tyder på at The Quarry kommer til å bli Supermassive Games' mest ambisiøse eventyr hittil, og det ser også ut til å være en ganske direkte, åndelig oppfølger til Until Dawn. Studioet har spesielt fokusert på variasjoner i historien, noe som gjenspeiles i hvor mange ulike avslutninger det er.

I klippet fra IGN nedenfor kan du se regissøren bal spillet, Will Byles, fortelle at det svimlende 186 forskjellige avslutninger i spillet, og hvilke du får påvirkes selvfølgelig av dine individuelle valg. Det har tilsynelatende vært ganske vanskelig å oppnå dette, og som et resultat er manuset helt enormt.

