The Quarry-skaperen jobber på nytt skrekkspill

Supermassive Games seneste spill, The Quarry, var en stor suksess og så ut til å appellere til skrekkfans på samme premisser som Until Dawn. Og kanskje vi kan få mer av det, for nå avslører de to titlenes regissør Will Byles at han er i gang med et helt nytt prosjekt.

Overfor VGC sier Byles at selv om det er for tidlig å prate om prosjektet, kommer det til å være annerledes enn den typen slasher-thriller-sjangeren han har jobbet med så langt:

"We've started working on [the next game]. I can't really tell you very much at all about it, but we have started. Again, it's the same sort of horror genre, we're sticking to that. It's equivalent in size to The Quarry... and that's about as much as I can say without giving too much away. Potentially we might be a little bit like... I don't know how far we can stretch the teen horror thing out further, because especially when we try to stir it up, the number of surprises you can add to that becomes limited."

Han avslører også at de sikter på en lansering rundt 2025.