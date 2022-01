The Raid-remake er tydeligvis på gang

HQ

Det har bare gått litt over ti år siden Gareth Evans hjalp til med å starte Battle Royale-ideene ved å gi oss The Raid, men i stedet for å lage The Raid 3 ønsker waliseren tydeligvis å gå for noe som er langt mer populært i disse dager.

Deadline sine troverdige kilder hevder at Evans har gått sammen med Michael Bay (The Rock, Transformers, A Quiet Place og ekstremt mange andre filmer og serier) for å lage en remake av The Raid for Netflix. Filmen skal regisseres av Patrick Hughes (The Expendables 3 og The Hitman's Bodyguard), og skal visstnok finne sted i Philadelphia sitt Badlands-område denne gangen, så vi får se hvor annerledes stilen blir i forhold til originalen.