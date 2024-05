The Real CSI: Miami har premiere til sommeren

HQ

CSI: Crime Scene Investigation var den mest populære serien på TV på begynnelsen av 2000-tallet, og den Las Vegas-baserte serien hadde tre spinoffs (som foregikk i Miami, New York og Washington - der spesielt Miami vokste seg større enn selv originalserien i flere år). I 2015 var det slutt på moroa, og den siste CSI-serien ble lagt på hylla, men bare seks år senere gjorde serien comeback med CSI: Vegas, der flere av de originale karakterene var tilbake.

CSI: VegasDen siste episoden av CSI sendes senere denne måneden, men CBS har ingen planer om å gi opp merkevaren og har nå annonsert The Real CSI: Miami, som er basert på CSI: Miami. Denne gangen er formatet imidlertid mer dokumentarisk, med episoder som fokuserer på virkelige kriminalsaker og går gjennom hvordan de ble løst, ofte takket være banebrytende nye verktøy.

The Real CSI: Miami Serien har premiere 26. juni i USA, men vi antar at merkevarens popularitet vil gjøre den tilgjengelig i de fleste europeiske land og forhåpentligvis også via strømmetjenester.

