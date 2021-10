The Riftbreaker er dagens GR Live-spill

HQ

En av våre favoritting å gjøre i våre livesendinger er å kaste lys på noen merkverdige titler som ellers kanskje ville blitt oversett. The Riftbreaker er en av disse titlene, og byr på en spennende og unik blanding av base-bygging, overlevelseselementer og mech-basert action. Historien høres også ganske interessant ut, da den går ut på at du skal prøve å bygge en base på en planet i utkanten av Melkeveien for å lage en vei tilbake til jorden og muliggjøre videre kolonisering.

Er du interessert i å sjekke ut spillet kan du som vanlig surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang og spiller i omtrent to timer. I mellomtiden kan du sjekke ut traileren for The Riftbreaker i videoen øverst.