The Rings of Power overgås av The Peripheral på Amazon Prime

The Lord of the Rings: The Rings of Power fikk bare nyte noen få uker som Amazon Primes mest streamede show. Nå er den overdådige serien overgått av Westworld-skaperne Jonathan Nolan og Lisa Joys nye serie, The Peripheral, som du kan se traileren til nedenfor.

Denne serien er basert på boken med samme navn av William Gibson og handler om en alternativ fremtid, hvor teknologien har tatt over samfunnet. Fokuset er på Flynne Fischer (Chloë Grace Moretz), en kvinne som prøver å holde familien sammen i en glemt del av morgendagens Amerika. Så langt er det bare sluppet tre episoder, men den har likevel klart å passere The Rings of Power, noe som lover godt for serien.