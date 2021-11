The Rock hevder Red Notice er Netflix sin mest sette film

HQ

Både Dwayne "The Rock" Johnson, Gal Gadot og Ryan Reynolds har blitt stadig mer populære de siste årene, så det var ikke ekstremt sjokkerende da Netflix fortalte at å samle trioen i streamingselskapets Red Notice-storfilm førte til at den var ganske nærme å slå Bird Box sin rekord ved å ha blitt sett i 277.9 millioner timer (sistnevnte hadde 282.02 millioner). Nå viser det seg at den ferkeste filmen tydeligvis har gjort det bedre enn Sandra Bullock og kompani på lengre sikt.

Herr Johnson skriver på Instagram at Red Notice nå har blitt Netflix sin mest sette film noen gang. Han sier ikke noe om hvordan og Netflix har ikke sagt det selv enda, så ta dette med en liten klype salt. Det er uansett veldig klart filmen fortsetter å gjøre det ekstremt bra, så det er vel bare et tidsspørsmål før Netflix bekrefter at en oppfølger er på vei.

Har du sett Red Notice? Hva synes du eventuelt?