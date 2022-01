The Rock lager film basert på kjent spillserie

HQ

Dwayne "The Rock" Johnson sin karriere og sitt rykte at skutt til værs de siste årene, så han har etter hvert blitt en ettertraktet mann. Kroppsbygningen og holdningen hans har også gjort sitt for at mange har ønsket å se han i filmer basert på Gears of War, God of War eller lignende, og det kan virke som om drømmene snart blir oppfylt.

I et intervju med Men's Journal avslører Johnson at han er med i en film om en av de største og mest badass karakterene i spillverden, og at denne vil avsløres senere i år. Med tanke på at spørsmålet handlet om forholdet til Xbox skal du ikke se bort fra at det er snakk om Marcus Fenix og Gears of War, men vi får se senere i år.