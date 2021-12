The Rock nekter å komme tilbake til Fast & Furious

HQ

Det er ingen hemmelighet at Vin Diesel og Dwayne "The Rock" Johnson har det mindre godt forhold til hverandre, så det kom ikke som et kjempesjokk da sistnevnte sa at Fast & Furious-filmen The Fate of the Furious ville bli den siste han ville bli med på i hovedserien. Derfor var det ganske overraskende da Van Diesel "inviterte" Johnson til å bli med i den tiende filmen på Instagram. Dette har bare gjort forholdet enda verre.

I et intervju med CNN sier Dwayne Johnson følgende når han blir spurt om Diesel sin forespørsel:

"Jeg ble veldig overrasket av Vin sin melding. Forrige juni, da Vin og jeg faktisk hadde kontakt utenfor sosiale medier, sa jeg klart - og privat - ifra at jeg ikke ville komme tilbake til franchisen. Jeg var bestemt - men vennlig - med ordene mine, og sa at jeg alltid ville støtte staben og håpe at franchisen lykkes, men at det ikke var noen mulighet for at jeg skulle komme tilbake. Jeg snakket privat med partnerne mine i Universal også, og alle var støttende siden de forsto problemet."

Han gir seg ikke der heller, for det er vel like greit å utdype litt om situasjonen når man først har startet?

"Vin sin offentlige melding nylig var et eksempel på manipuleringen hans. Jeg likte ikke at han tok opp ungene sine i meldingen, samt Paul Walker sin død. Hold dem utenfor dette. Vi hadde snakket sammen om dette for flere måneder siden og kom til en klar forståelse. Målet mitt var hele tiden å avslutte min fantastiske reise i denne utrolige Fast & Furious-franchisen med takknemlighet og stilfullt. Det er uheldig at denne offentlige dialogen har rotet til vannet. Uansett er jeg sikker på Fast-universet og dets evne til å stadig levere for publikummet, og jeg ønsker virkelig mine tidligere med-stjerner og stab-medlemmer all lykke og suksess i det neste kapittelet."

Det virker altså ganske tydelig at vi kan glemme å se herr Johnson i de to siste Fast-filmene. Er dette helt greit eller ganske skuffende?