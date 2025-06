The Rogue Prince of Persia avslutter tidlig tilgang i august

HQ

Under PC Gaming Show i går kunngjorde utvikleren Evil Empire og Ubisoft at vi i sommer kan se frem til at indie roguelike, The Rogue Prince of Persia, gjør sin fulle ankomst.

Etter et år i Early Access, vil prosjektet slippe Early Access-taggen og ankomme i sin helhet i august på en ennå ikke bekreftet dato. Denne 1.0-versjonen av spillet vil inneholde alle tilleggene og forbedringene som har blitt introdusert til den nåværende tilgjengelige versjonen i løpet av de siste månedene, og til slutt presentere et flytende og krevende plattformeventyr der målet er å ta kontroll over den berømte Prince i et forsøk på å redde sitt folk fra en dyster skjebne.

Mens vi fortsatt venter på den endelige utgivelsesdatoen for prosjektet, kan du se den siste traileren for spillet nedenfor for å se akkurat hva 1.0-versjonen av spillet vil ha i vente for fansen.