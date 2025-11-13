The Rogue Prince of Persia lanseres på Nintendo Switch og Switch 2 neste måned

HQ

Evil Empires sideskrollende Price of Persia rogulike har allerede blitt utgitt på Xbox Series X/S, PC og PS5, men rett før året er omme, får vi se vår tidligere lilla favorittprins sprette ut på nye plattformer i Nintendo Switch- og Switch 2-utgivelsen.

Som du kan se i videoen nedenfor, kommer The Rogue Prince of Persia til Nintendo Switch og Nintendo Switch 2 den 16. desember, og gir oss noe å fordrive tiden med i den vanligvis stille perioden frem mot jul. The Rogue Prince of Persia virker helt perfekt for spilling på farten på Nintendo Switch og dens etterfølger. Som roguelite lar The Rogue Prince of Persia deg ta frem Switch eller Switch 2, løpe en runde og legge den bort igjen, og utvikle deg litt mer for hver økt.

Hvis du ennå ikke kjenner til spillet, The Rogue Prince of Persia ser du deg som den titulære Prince of Persia, som sitter fast i en tidsløkke på den verste dagen i livet ditt da barbariske horder invaderer hjemmet ditt. Bekjemp dem eller dø i forsøket på å gjøre din beste seier ut av din verste dag i et spill vi likte godt i vår nettverksanmeldelse.