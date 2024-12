The Rule of Jenny Pen: Stephen Kings nye favorittskrekkfilm avslører skremmende dukkebilde Stephen King har allerede kåret The Rule of Jenny Pen til en av årets beste skrekkfilmer, og nå gir et nytt, uhyggelig bilde av den skumle marionettfiguren fansen enda mer grunn til å bli skremt.

HQ Mens 2024 nærmer seg slutten, er skrekkfans allerede ivrig opptatt av den kommende utgivelsen av The Rule of Jenny Pen i 2025. Denne skremmende fortellingen, basert på Owen Marshalls roman og regissert av James Ashcroft, følger en eldre dommer som kommer seg etter et hjerneslag, og som blir målet for en medbeboers skremmende dukke, Jenny Pen. Med bemerkelsesverdige prestasjoner av Geoffrey Rush og John Lithgow har filmen allerede høstet lovord fra ingen ringere enn Stephen King, som nylig kalte den en av årets beste skrekkfilmer. Det siste glimtet av filmen gir en nærmere titt på Jenny Pen selv - en skallet, babylignende dukke med gjennomtrengende, glødende øyne. I et eksklusivt bilde delt av Screen Rant, er dukkens foruroligende tilstedeværelse fanget fra perspektivet til en karakter som ligger i sengen, noe som gir den en utenomjordisk, truende stemning. Mens dukken unektelig er filmens fremtredende skrekkelement, The Rule of Jenny Pen dykker dypere inn i temaer om aldring og frykten som følger med den. Mens Mortensen (Rush) kjemper mot både fysiske og psykiske plager, sliter han med å kommunisere terroren han opplever til de ansatte på aldershjemmet, som avviser påstandene hans som vrangforestillinger. Filmen har premiere på Shudder i 2025, og skrekkfilmelskere er spente på å se om The Rule of Jenny Pen lever opp til hypen. Er du klar til å møte Jenny Pens uhyggelige verden, eller vil du holde avstand til denne skremmende marionetten?