The Sandman får en andre sesong på Netflix

De fleste forventet nok at The Sandman skulle fornyes av Netflix for en andre sesong, og nå har endelig bekreftelsen kommet.

På Twitter bekrefter Netflix at The Sandman vil få en andre sesong, igjen basert på historier fra de originale tegneseriene. Skaperen Neil Gaiman er igjen direkte involvert, og sier følgende om fornyelsen:

"There are some astonishing stories waiting for Morpheus & the rest of them... Now it's time to get back to work. There's a family meal ahead... And Lucifer is waiting for Morpheus to return to Hell."