The Sandman kommer tilbake på Netflix i 2025

Netflix har bekreftet at The Sandman: Sesong 2 har nå gått i produksjon. Live-action-adapteringen av Neil Gaimans grafiske romanserie kommer tilbake til strømmetjenesten en gang i 2025, og med det i tankene har vi fått en sniktitt på utviklingen av den andre episoden, der vi får møte hele Endless familien.

Showrunner Allan Heinberg har også hintet litt til hva vi kan forvente i sesong 2, og legger til, "Sandman-fans kan forvente alt showet leverte i de første 11 episodene og mer. De nye episodene er på en eller annen måte enda mer ambisiøse i skala og omfang - og enda mer intime og emosjonelle og dyptfølte."

Du kan sjekke ut smakebiten nedenfor for å få et glimt av hva som er i vente når The Sandman kommer tilbake i 2025.