The Santa Clauses vender tilbake til Disney+ neste måned

Selv om vi fortsatt er godt inne i den skumle årstiden er det som kjent jul så snart kalenderen tikker over til 1. november, i hvert fall i de store selskapenes og forhandlernes øyne. I den forbindelse tar Disney et forsprang på juletilbudet ved å kunngjøre at TV-serien The Santa Clauses kommer tilbake med en ny sesong allerede i begynnelsen av november.

Med premiere 8. november er The Santa Clauses tilbake på Disney+ med en ny sesong der Scott Christmas trener opp sønnen Calvin til å bli den neste julenissen.

Serien er snart tilbake, og du kan se traileren for andre sesong av The Santa Clauses nedenfor.