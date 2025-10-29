The Scrubs reboot har premiere i slutten av februar

Som vi har rapportert om ved flere anledninger i løpet av året, gjør Scrubs comeback. Ikke bare det, men så godt som alle hovedrolleinnehaverne vender tilbake til sine elskede roller. De er imidlertid eldre denne gangen, og vi vil også bli introdusert for en gruppe nye og yngre leger, sykepleiere og kanskje til og med vaktmestere.

Og nå er endelig premieredatoen avslørt. I et trådinnlegg skriver den offisielle kontoen for serien :

"Paging Dr. Dorian, dagdrømmene dine trengs, stat. 💭 👨‍⚕️ Gjenopplivingen av Scrubs har premiere 25. februar på ABC og kan strømmes på Hulu."

Teksten ledsages av et røntgenbilde som tydelig ligner på det vi så i introen til den originale serien, komplett med den klassiske temasangen. Kanskje en indikasjon på at det ikke blir noen ny introsang - noe som ærlig talt ikke er nødvendig, eller hva tror du?

Vil du gi den nye Scrubs en sjanse i februar når den begynner å gå på lufta (sannsynligvis på Disney+ i Europa)?