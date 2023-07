The Settlers: New Allies er nå tilgjengelig for konsoller

HQ

Etter mange tilbakemeldinger fra spillerne etter betaversjonen i fjor bestemte Ubisoft Düsseldorf seg for å utsette The Settlers: New Allies fra den planlagte lanseringen i 2022 til 17. februar i år. Konsollversjoner var også planlagt, men kommer på et senere tidspunkt.

Og den datoen var i går. Det betyr at The Settlers: New Allies nå kan spilles på PlayStation, Switch og Xbox, og spillet har blitt forbedret for å gjøre disse versjonene virkelig morsomme med en kontroller. Sjekk ut lanseringstraileren for konsollene nedenfor.