The Settlers utsettes på ubestemt tid

Ubisoft er ikke akkurat ukjent med å utsette spill en rekke ganger, men det kunne virke som om to utsettelser var nok for rebooten av The Settlers siden vi bare er to uker unna lansering og spillet har vært gjennom en betatest. Dessverrre, eller kanskje heldigvis, ble ikke tilbakemeldingene fra denne betaen like positive som det franske selskapet håpet.

For utviklerne skriver at tilbakemeldingene fra betaen gjorde det fullstendig klart at spillet ikke lever opp til forventningene enda, så de har bestemt seg for å utsette The Settlers fra den 17. mars til "en senere dato". De er altså usikre på hvor lang tid det vil ta å gjøre endringer basert på kritikken, så bare tiden får vise hvor mye lengre fansen må vente på strategispillet.