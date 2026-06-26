Selv om jeg er voksen, har jeg en svakhet for muntre og sjarmerende familievennlige eventyr. Hver gang en ny Paddington-film har premiere på kino, er jeg vanligvis der fra første dag, og blir helt betatt når alles favoritt blant de britiske pattedyrinnvandrerne havner i sprø og livlige eskapader. Det er nettopp derfor « The Sheep Detectives » fanget oppmerksomheten min da den hadde premiere tidligere i år.

Jeg fikk aldri sjansen til å se filmen på kino, men nå som den er tilgjengelig i digitalt format og på strømmetjenester, har jeg endelig fått sett den. Og for en herlig opplevelse det er. I hovedsak handler filmen om en saueflokk som tar saken i egne kløver når gjeteren deres blir myrdet, og den lokale, klønete politibetjenten fortsetter å tabbe seg ut og trekke feil konklusjon i hvert eneste avgjørende øyeblikk. Hvordan i all verden klarer sauene en slik bragd, spør du? Hyrden deres pleide å lese krim- og detektivromaner for hele flokken hver kveld, noe som naturligvis førte til at dyrene ble ekte eksperter på området.

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Og det er i grove trekk handlingen i « The Sheep Detectives ». Den kan også betraktes som en slags «min første krim», ettersom vi følger en historie med tydelige karakterarketyper, samt forutsigbare og ganske rudimentære utviklinger og vendinger – øyeblikk som voksne vil kunne følge uten store utfordringer, mens yngre fans sannsynligvis vil bli overveldet av overraskelsene. Dette er en familievennlig film, så dette opplegget bekymrer meg ikke i det hele tatt, da det snarere gir rammen og rommet for at karakterene skal kunne skinne.

Å la skuespillerne og karakterene skinne er til filmens fordel, ettersom « The Sheep Detectives » er fullpakket med en utrolig talentfull stjernegalleri. De fleste gir ganske enkelt stemme til de animerte sauene, blant annet Julia Louis-Dreyfus, Chris O’Dowd, Bryan Cranston, Patrick Stewart, Regina Hall, Bella Ramsey og flere, men det er også skuespillere fra live-action-verdenen som imponerer, blant annet Hugh Jackman som den karismatiske gjeteren George Hardy, samt Molly Gordon, Nicholas Galitzine, Emma Thompson og Nicholas Braun. På en eller annen måte har man fått satt sammen en ganske spektakulær rollebesetning til denne filmen, og det er regissør Kyle Balda og manusforfatterne Craig Mazin og Leonie Swann som skal ha æren for at de har laget en handling og en samlet rollebesetningsstruktur der ingen enkelt stjerne stjeler rampelyset.

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Utover dette snakker vi om en film med en tydelig «Paddington»- og «Babe»-følelse, en film som ser ut til å fokusere mer på personlige og mindre sammenhenger og mindre på storslått spektakel. Alt utspiller seg i en britisk landsby, og rollefigurene passer som hånd i hanske, selv om noen karakterer blir litt mer oversett enn de andre. Det er også en god balanse mellom søt humor og karakterutvikling, men også mer intense og utfordrende scener der yngre seere gradvis blir ledet gjennom kompliserte følelser, noe som fungerer som et effektivt læringsverktøy for hvorfor vi må oppleve hele det følelsesmessige spekteret, både det gode og det vonde.

Jeg er ikke helt overbevist om kombinasjonen av animerte sauer og virkelige mennesker, da det fører til noen «uncanny valley»-lignende situasjoner der man tydelig kan se at en av skuespillerne sliter med å klappe et dyr som ellers ikke egentlig er der. Animatørene har gjort en beundringsverdig jobb med å få disse skapningene til å virke ekte når de står alene, men jeg kan ikke la være å lure på om ekte sauer og lam i enkelte scener ville ha bidratt sterkt til å gi filmen et ekstra lag av sjarm.

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Men alt i alt skiller « The Sheep Detectives » seg ut som nok en herlig og underholdende familievennlig film, et prosjekt med masse karisma og hjerte. Den er ikke bortkastet tid, den føles ikke som en billig eller hastig laget produksjon, og den har massevis av stjernestyrke, noe som betyr at det er nok talent både foran og bak kameraet til å levere noe spesielt. Hvis du er på utkikk etter noe lett og sjarmerende å se på en kveld, vil du ikke gå altfor galt med denne filmen.