The Simpsons har en morsom Mario Kart-hyllest i ukens episode

The Simpsons er fortsetter i greit sig etter 35 sesonger og klarer å holde seg relevant, tidsriktig og genuint morsom. Den nyeste episoden, Lisa Gets an F1 (episode 12, sesong 35), ble sendt tidligere denne uken og er et godt eksempel på hvor bra den fortsatt er, når Homer lider av et mareritt.

Det viser seg at hans dårlige og uvørne kjøring har gjort Lisa nervøs, og dermed har hun begynt å kjøre gokart som en slags terapi. Dette får Homer til å gli inn i en drøm som i bunn og grunn er en Mario Kart-parodi, med kjente figurer (Ralph Wiggum som Toad er genial), baner og til og med gjenstander. Se den morsomme scenen nedenfor.