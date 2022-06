The Simpsons: Hit & Run får Unreal Engine 5-remake av lidenskapelig fan

Det er mange som virkelig elsker klassikeren The Simpsons: Hit & Run, et spill som prøvde å tilby en mer barnevennlig versjon av Grand Theft Auto ved å bruke en oppdelt versjon av Springfield. Det er denne nostalgien som har fått YouTube-brukeren og spillutvikleren Reubs til å legge ut på en reise for å gjenoppbygge hele eventyret som et Unreal Engine 5-basert spill med en helt åpen verden.

Det innebærer at han gjenskaper hele verden, dels ved hjelp av AI-skalering og dels ved hjelp av egenutført restaurering, for å levere det som til slutt vil se ut som en moderne versjon av den gamle klassikeren.

Du kan se den første videoen i serien her. Har du selv gode minner med The Simpsons: Hit & Run?