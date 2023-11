The Simpsons: Hit & Run kunne hatt fire oppfølgere

Hvis du vokste opp tidlig på 2000-tallet, var The Simspons: Hit & Run et videospill man bare måtte ha. Å krasje med alt mulig i Springfields gater var kaos på sitt beste, og selv om spillet ble svært populært, kom det aldri noen oppfølger.

Nylig kastet utøvende produsent John Melchior litt lys over hvorfor det var slik. I en samtale på MinnMax sin YouTube-kanal sa han at det en gang ble gitt et tilbud om fem spill. "The Simpsons kom tilbake med et tilbud: fem spill for X antall dollar. Det var et veldig godt tilbud, men Vivendi [utgiveren] sa nei."

"Til [Hit & Run]-oppfølgeren hadde vi luftskip, vi hadde fly, vi hadde mye å gå etter i Simpsons. Det var ingen tvil om at dette kom til å bli en franchise i alles bevissthet."

Spillet klarte å selge én million eksemplarer i 2004 og totalt tre millioner i 2007, noe som helt sikkert viser at det var en suksess, men for utviklerne virket det som en av disse forvirrende avgjørelsene.

Darren Evenson, en av designerne, sa følgende: "Jeg husker at teamet var sjokkert over at vi ikke fortsatte med oppfølgeren. Som John sa, det var en selvfølge. Selvfølgelig skulle vi gjøre dette. Stjernene [sto] på linje ... og så var det bare sånn: huh, vi skal visst ikke gjøre det."

