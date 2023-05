The Simpsons skal parodiere Rogue One i ny Maggie Simpson-kortfilm

HQ

Siden i morgen vil markere den årlige Star Wars Day, noe Disney og Lucasfilm feirer med en ny sesong av Star Wars: Visions og den splitter nye barnevennlige Star Wars: Young Jedi Adventures, vil The Simpsons også parodiere galaksen langt, langt borte igjen, slik tradisjonen tilsier.

Den nyeste kortfilmen fra The Simpsons vil nok en gang se Maggie Simpson involvere seg i Star Wars-verdenen, og mens den eksakte handlingen for denne kortfilmen holdes hemmelig, vil den tilsynelatende være en parodi på Rogue One: A Star Wars Story, da den heter Rogue Not Quite One.

Du vil kunne se kortfilmen i morgen på Disney+, og kan få en forsmak på hva som kommer i plakaten for den nedenfor.