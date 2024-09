The Simpsons: Tapped Out legges ned i januar

I en ganske overraskende vending har EA kunngjort at vi nærmer oss veis ende for den langvarige mobiltittelen The Simpsons: Tapped Out. Spillet - der spillerne bygger sitt eget Springfield på en måte som ligner på bybygging i titler som Clash of Clans - har vært aktivt og pågående i over 12 år, men det vil ikke være tilfelle lenger i januar 2025.

HQ

EA har publisert et Facebook-innlegg der de bekrefter at de den 24. januar vil stenge ned The Simpsons: Tapped Out permanent. For å legge til dette, med den kommende nedleggelsen i tankene, blir vi også fortalt at kjøp i appen er deaktivert, og at spillet vil bli trukket fra appbutikkene 31. oktober 2024.

Når vi snakker om denne beslutningen om å avslutte The Simpsons: Tapped Out, legger EA til: "Beslutningen om å avslutte vår tolv år lange reise er emosjonell. Sammen med våre partnere i The Simpsons og The Walt Disney Company har vi gledet oss over å bringe dette spillet til dere, fansen, og se hvordan dere alle har bygget deres egne elskede versjoner av Springfield. Det har vært en bemerkelsesverdig reise, og vi er takknemlige for at vi har kunnet levere 308 oppdateringer, 831 figurer og, inkludert dagens siste farvel, 1463 oppdrag."

Er du lei deg for å høre at The Simpsons: Tapped Out legges ned?