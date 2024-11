The Simpsons-veteran forlater serien etter 35 år

En av de mest varige TV-seriene i moderne tid mister en av sine største veteraner. 70 år gamle Pamela Hayden har nemlig valgt å forlate serien hun har jobbet med i halve livet. I The Simpsons har hun kanskje blitt mest kjent som stemmen til Milhouse, men hun er også ansvarlig for blant annet Rod Flanders, Jimbo og Powell-søstrene. I fremtiden vil disse rollene nå bli overtatt av nye stemmeskuespillere, og via X takker den offisielle The Simpsons kontoen nå Hayden for lang og tro tjeneste.

Hayden selv forteller at folk alltid siterer gamle Milhouse-replikker til henne og sier at hun hadde "verdens beste jobb". The Simpsons er for tiden inne i sin 36. sesong, og alt tyder på at den vil fortsette å gå på lufta i mange år til.

Hva er dine mest minneverdige Milhouse-øyeblikk?