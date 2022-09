The Sims 4 blir gratis i oktober

HQ

Det er rart å tenke på, men The Sims 4 feiret altså åtte år tidligere denne måneden. Siden 2014 har vi fått en haug med ulike oppdatering og utvidelser, så dagens annonsering er egentlig ikke så overraskende selv om den er gledelig.

Electronic Arts og Maxis forteller at The Sims 4 blir gratis på både Mac, PC, PlayStation og Xbox fra og med den 18. oktober. En av grunnene til at de gjør spillet såkalt free-to-play er at utviklerne fortsatt har planer om å lage enda flere utvidelser fremover. Nærmere informasjon om dette skal avsløres i en stream kalt Behind The Sims Summit klokken 19 den 18. oktober.

Før den tid er det greit å nevne at om du allerede har kjøpt The Sims 4 kan du forvente å få en Desert Luxe Kit-gave en gang før streamen.