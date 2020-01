The Sims 4 har passert 20 millioner spillere

The Sims-serien har i mange år vært uhyre populær, og han man bruk for bevis på at det fortsatt holder seg, så trenger man bare å se på hvor mange som spiller The Sims 4 verden over. Nylig offentliggjorde EA deres finansresultater for kvartalet som har gått, og her presterte de over forventning, og det skyldes primært Star Wars Jedi: Fallen Order og The Sims 4.

Under møtet med investorene fortalte EAs CEO Andrew Wilson at spillet har passert 20 millioner spillere.

Spiller du The Sims 4?