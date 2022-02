The Sims 4: My Wedding Stories utsettes på grunn av russisk snuoperasjon

HQ

Som forventet lot ikke reaksjonene vente på seg da Electronic Arts og Maxis i forrige uke kunngjorde at The Sims 4 sin kommende My Wedding Stories-utvidelse ikke ville slippes i Russland siden landet har strenge regler om homofili i spill. Utviklerne sa da at de ikke var villige til å ofre sine verdier ved å endre på utvidelsen, men en ukes betenkningstid har ført til en annen låt.

En oppdatert utgave av bloggen avslører at Maxis har endret mening, og vil slippe The Sims 4: My Wedding Stories i Russland likevel siden de visstnok har innsett at det er lov å gjøre mer enn først antatt. Til tross for at den russiske utgaven vil være helt lik de andre får dessverre dette konsekvenser for oss siden utvidelsen utsettes fra i dag til den 23. februar. Dermed må du altså vente en uke lengre enn planlagt.