The Sims 4: Nifty Knitting-trailer er like koselig som den høres ut

The Sims får eget realityprogram den 9 juli 2020 klokken 13:25 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Etter å ha sjarmert spillerne i årevis meddeles det nå at neste steg for The Sims er en TV-serie kalt The Sims Spark'd. Det er snakk om et realityprogram i fire deler...