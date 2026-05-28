The Sims gratulerer Paralives da det ser ut til at alle har fått en ny favorittlivssimulator

ParalivesThe Sims, livssimulatoren fra Paralives Studio, ser ut til å ha tatt et skudd på kongen og truffet. Etter at InZOI ikke klarte å ta opp kampen med The Sims og fange magien i livssimulatoren på den måten folk håpet på, har Paralives trådt inn for å gi oss et annet rike der vi har full kontroll over livene til digitale vesener.

Spillet ble lansert i Early Access denne uken, og har allerede en all-time spiller-topp på 78 603 spillere (via SteamDB). Med tanke på at det vil ta et par år til før spillet når sin 1.0-status, og at det i stor grad kom ut av ingenting som en indie-livssimulering, er dette ganske imponerende. I tillegg har spillet 86 % positive anmeldelser på Steam med mer enn 6000 anmeldelser så langt. The Sims selv har til og med bøyet hodet for suksessen til Paralives, i et nytt innlegg på X/Twitter der det sto "livssim-fans spiser godt!"

Det eneste stedet Paralives forhåpentligvis kan gå er opp. Mer innhold er planlagt i de kommende årene, inkludert tilgang til kjæledyr, biler, svømmebassenger og mer. Som fanget opp av PCGamer, har den første store innholdsoppdateringen en foreløpig utgivelsesdato i 4. kvartal i år, så ikke forvent massevis av nye ting med en gang. Akkurat nå ser det ut til at den største prioriteten for Paralives Studio er å fikse all Early Access-jank folk har snublet inn i for sent.