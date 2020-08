The Sinking City fjernet fra PS4 og Steam etter juridisk krangel

Du ser på Annonser

Utviklerne i Frogwares har tydeligvis en tendens til å krangle med utgiverne av spillene sine. Forrige september tok de Focus Home Entertainment til retten på grunn av uenigheter om Sherlock Holmes, og nå er det Bigben Interactive og Nacon som tydeligvis prøver seg på lureri.

I et åpent brev skriver Frogwares at grunnen til at The Sinking City er fjernet fra Steam, PlayStation Store og en rekke andre butikker er at de saksøker utgiverne av spillet. Utviklerne hevder nemlig at BigBen og Nacon har brutt flere punkter av avtalen de hadde. Blant annet skal salgsinntektene sjelden ha blitt overført i tide eller i det hele tatt, samtidig som at utgiverne endret flere av coverene til spillet slik at det virket som om de eide IP-en, noe som ikke er tilfellet. Salgstallene skal ha vært meget upresise og udokumenterte også, The Sinking City-brettspillet skal ha blitt laget uten å spørre utviklerne om lov og utgiverne har visstnok generelt gjort en drøss med ting som strider mot kontrakten. Frogwares har derfor fjernet The Sinking City fra en rekke butikker slik at BigBen og Nacon ikke skal fortsette å tjene på avtalebruddet, og sier at de vil forsøke å bringe det tilbake så raskt som mulig om situasjonen bedrer seg.