The Smurfs: Mission Vileaf er ett av fem kommende smurfespill de neste fem årene

I går annonserte Microids via et Twitter-innlegg at det kommer fem smurfespill i løpet av de kommende fem årene.

Det første av disse som er blitt bekreftet heter The Smurfs: Mission Vileaf og kommer til PC, PlayStation 4, Switch samt Xbox One (selv om vi ikke vet når enda). Utover det vet vi ikke mye mer enn at mer informasjon loves "veldig snart", hvilket kan være alt fra noen timer til flere måneder eller et par år i spillverden.

Vi fikk også se et konseptbilde fra The Smurfs: Mission Vileaf, som du kan se under.