The Sopranos-låtskriveren har aldri sett en eneste episode av serien

Det er kanskje få åpningsmelodier på TV som skiller seg så mye ut som tittellåten til The Sopranos. Den ikoniske låten ble skrevet av frontmannen i Alabama 3, Larry Love, og den har siden blitt litt av en musikalsk sensasjon takket være hvordan den åpnet den berømte gangsterdramaserien hver uke mens den gikk på TV. Men Love har faktisk aldri sett en eneste episode av serien.

Som rapportert av BBC News, avslørte Love denne informasjonen som en del av feiringen av seriens 25-årsjubileum. Han uttalte: "Nei, jeg har vært for redd til å se den for å være ærlig. Ikke på grunn av noe i selve showet, men mer fordi jeg hater å høre på mine egne plater. Jeg er altfor perfeksjonistisk og ender alltid opp med å tenke: 'Å, den delen skulle jeg ha gjort annerledes'."

Låten er kjent som Woke Up This Morning og ble opprinnelig laget som en "acid house track with all these blues sample on it", men den gjorde det ikke spesielt bra på hitlistene. Det hindret ikke The Sopranos-skribenten David Chase i å forelske seg i låten da han hørte den på radio, og vel... resten er historie.