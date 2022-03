The Stanley Parable: Ultra Deluxe slippes endelig i april

HQ

Da Galactic Cafe annonserte The Stanley Parable: Ultra Deluxe spøkte de med at spillet ville lanseres samtidig som The Last of Us: Part II i 2019, men ingen av disse kom det året. I motsetning til Naughty Dog sitt mesterverk kom ikke den nye utgaven av det morsomme spillet ut i 2020 heller, men etter tre utsettelser er det endelig klart for en lansering.

I kjent stil har vi fått en artig trailer sammen med annonsering, og den avslører raskt at The Stanley Parable: Ultra Deluxe lanseres den 27. april.