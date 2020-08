The Stanley Parable: Ultra Deluxe utsatt igjen til 2021

Du ser på Annonser

Den oppgraderte utgaven av The Stanley Parable, kjent som The Stanley Parable: Ultra Deluxe

, skulle egentlig lanseres i fjor, men i november måtte utviklerne i Galactic Cafe fortelle at de trengte mer tid. Med tanke på studioets historie bør det ikke overraske at de trenger enda mer også.

Den gode nyheten er at de er tidligere ute denne gangen, for allerede nå har vi fått beskjed om at The Stanley Parable: Ultra Deluxe må utsettes til første kvartal 2021. Heldigvis gjør de det atter en gang med humor ved å ha det gøy med både Halo Infinite, Deathloop og Spider-Man: Miles Morales. Se bare på bildene under.