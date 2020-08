Du ser på Annonser

I forrige uke annonserte ONE-O-ONE GAMES at The Suicide of Rachel Foster endelig ville komme til PlayStation 4 og Xbox One den 26. august. Vel, nå er dagen her, og planene har blitt endret.

Studioet har nemlig bestemt seg for å plutselig utsette The Suicide of Rachel Foster til den 9. september. Det hjelper ikke at begrunnelsen er en vag "som følge av hendelser utenfor vår" kontroll, men vi får uansett smøre oss med litt ekstra tålmodighet før spillet kommer til konsollene.